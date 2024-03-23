Rodrigo Becao takımla çalıştı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü sahasında Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, milli oyunculardan yoksun gerçekleştirildi.
Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarının ardından yapılan dayanıklılık koşularıyla tamamlandı.
Öte yandan sakatlığını atlatan İtalyan stoper Rodrigo Becao da takımla çalışmalara başladı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.