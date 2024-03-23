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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Rodrigo Becao takımla çalıştı - Fenerbahçe Haberleri

        Rodrigo Becao takımla çalıştı

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü sahasında Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

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        Habertürk
        Giriş: 23.03.2024 - 17:09 Güncelleme: 23.03.2024 - 17:09
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        Rodrigo Becao takımla çalıştı
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        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, milli oyunculardan yoksun gerçekleştirildi.

        Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarının ardından yapılan dayanıklılık koşularıyla tamamlandı.

        Öte yandan sakatlığını atlatan İtalyan stoper Rodrigo Becao da takımla çalışmalara başladı.

        Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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