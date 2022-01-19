Robinho'ya 9 yıl hapis cezası

Mundo Deportivo'nun haberine göre, 2013 yılında 23 yaşındaki bir kıza tecavüz etmekle suçlanan Robinho'nun yaptığı itiraz, Roma Mahkemesi tarafından reddedildi.

37 yaşındaki futbolcunun 9 yıllık hapis cezasını Brezilya'da çekeceği açıklandı.

Robinho 2013 yılında Milan forması giyiyordu.