Karşılaşmanın oynanacağı Çaykur Didi Stadyumu'na gelen maçın dördüncü hakemi Burak Pakkan ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) temsilcileri, incelemelerde bulundu.

Pakkan, TFF temsilcileri ve iki kulübün idarecileri stadyumda incelemelerin ardından eşgüdüm toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda stadın saha zeminine zarar vermeden temizlenmesi ve mücadelenin saat 17.00'de kaldığı yerden (21 dakika 50 saniye) başlaması kararlaştırıldı.

Rize'de kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken, mücadelenin hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun maçtan 2 saat önce statta yapacağı incelemenin ardından son kararın ilan edileceği öğrenildi.