Rıza Çalımbay, yönetimle masaya oturacak

Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın sözleşmesi sona erdi. Kırmızı-beyazlı ekibe üst üste 3. kez Avrupa kupalarına katılma hakkı sağlayan Rıza Çalımbay’ın bu hafta içerisinde yönetim ile görüşeceği öğrenildi.

Deneyimli çalıştırıcı, Başkan Mecnun Otyakmaz ile hem sözleşme hem transfer hem de takımın hedefi konularını görüşecek.

Kupa şampiyonluğu sonrasında Teknik Direktör Rıza Çalımbay yaptığı tüm açıklamalarda, ‘Sivasspor ile para konuşmayız, önemli olan hedef’ mesajını vermişti. Tecrübeli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa Finali’nde mücadele edilecek olması nedeniyle geniş bir kadro talep ediyor.