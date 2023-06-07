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Son dakika haberi Rıza Çalımbay istifa etti!

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlılarla yola devam etmeyeceğini ve görevinden ayrılacağını açıkladı

Giriş: 07.06.2023 - 10:26 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi Rıza Çalımbay istifa etti!
HABERTURK.COM

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, görevini bıraktığını açıkladı.

Tecrübeli teknik adam, şu açıklamaları yaptı:

Rıza Çalımbay: "Sivas'ta 4 yıl çalıştık ve şimdi ayrılma vakti. Kimseye kırgınlığım yok. Güzel bir şekilde buradan ayrılıyoruz. Burası benim memleketim, tekrar geri dönmek üzere ayrılıyorum. Burada çok mutlu ve başarılı 4 yıl geçirdik. Bana göre son 10 yılın en başarılı Sivasspor takımıydı. Her şeye rağmen Türkiye Kupası'nı kazanan, Avrupa'ya giden ve ligde de istikrarlı olan bir takım vardı. Bizim sözleşmemiz bitti. Kulübün kongresi var. Yönetimin de önünü açıyoruz. Bir süre ayrılığın iyi olacağını düşünüyorum. Ondan sonra inşallah geri geliriz."

Rıza Çalımbay'ın, Sivasspor karnesi;

186 maç
77 galibiyet
51 beraberlik
58 mağlubiyet

Türkiye Kupası
Üst üste 3 sene Avrupa kupaları
Maç başı 1.52 puan ortalaması.

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