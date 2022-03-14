Rıdvan Yılmaz'ın bu sezonki 3. golü

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray deplasmanında 2-1 mağlup olan Beşiktaş’ta siyah-beyazlı ekibin tek golünü atan Rıdvan Yılmaz, bu sezon 3. gol sevincini yaşadı.

Genç oyuncu, sezonun ilk yarısında 5. haftada Antalyaspor deplasmanında attığı golle bu sezon ilk gol sevincini yaşarken, 6. haftada Adana Demirspor ağlarına bıraktığı golle de üst üste 2 hafta gol atmayı başarmıştı.

21 Eylül 2021 tarihinde attığı bu golün ardından fileleri havalandıramayan Rıdvan Yılmaz, Galatasaray karşısında 85. dakikada Ghezzal’ın pasında topla buluşup düzeltip çok sert vurdu ve farkı 1’e indiren isim oldu. Bu sezon 3. golünü kaydeden genç oyuncunun 3 de asisti bulunuyor.