Rıdvan Yılmaz için flaş açıklama

Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz’ın menajeri Necdet Ergezen A Spor'a konuştu.

Ergezen, "Avrupa’dan Rıdvan'a teklifler var. Beşiktaş bunu değerlendirecektir. Rıdvan'ın ayrılması durumunda kontrat uzatmakla ilgili bir konu otomatik olarak ortadan kalkar. Kalırsa da yeni bir formül üretiriz." dedi.

Öte yandan Fransa'dan Lyon Belçika'dan ise Club Brugge'ün Rıdvan'ı gündemine aldığı belirtildi.