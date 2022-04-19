Rıdvan Yılmaz için 8.3 milyon sterlin | Beşiktaş transfer haberle

Ada basınına yansıyan haberlere göre; 2015-16 sezonunda Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Leicester City, Rıdvan Yılmaz'a kancayı taktı.

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği İngiliz ekibi, genç sol beki yakın takibe aldı. Leicester'ın Rıdvan transferinde ısrarcı olduğu ve yaz transfer döneminde oyuncuyu kadrosuna katacağı öne sürüldü. Öte yandan Rıdvan için önerilecek bonservis bedeli de yazıldı. Buna göre Leicester City'nin ilk teklifi 8.3 milyon sterlin bandında olacak.

Bu sezon Beşiktaş'la Süper Lig, Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi ve TFF Süper Kupa olmak üzere 30 maça çıkan Rıdvan Yılmaz, 2 bin 223 dakika sahada kaldı. Genç oyuncu bu sürede, 3 gol atıp, 4 de asist yaptı.