Rıdvan Yılmaz aday kadrodan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı'nda Rıdvan Yılmaz, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, sakatlığı bulunan Rıdvan Yılmaz'ın 14 Haziran Salı günü UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Litvanya ile oynanacak karşılaşma öncesi aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Rıdvan'ın milli takım kafilesiyle bugün Lüksemburg'dan İzmir'e seyahat edeceği, daha sonra İstanbul'a dönmek üzere takımdan ayrılacağı kaydedildi.