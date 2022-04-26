Rıdvan Yılmaz'a iki teklif

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Beşiktaş'ın genç milli sol beki Rıdvan Yılmaz, Avrupa kulüplerinin radarında...

20 yaşındaki başarılı futbolcu için siyah beyazlı kulübe Almanya'nın Eintracht Frankfurt ve İtalya'nın Torino takımları resmi teklif yaptı. Rıdvan Yılmaz için gelen tekliflerin 3 milyon Euro civarında olduğu, Beşiktaş cephesinin ise bu rakamı oldukça düşük bulduğu kaydedildi.

Bu sezon Süper Lig'de 25 maça çıkan Rıdvan, 3 gol 4 asistlik performans sergiledi.