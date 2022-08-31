Rıdvan'dan İskoçya'da ilk asist

İskoçya Lig Kupası'nda Rangers, Queen of the South'u konuk etti.

Ibrox Stadyumu'nda oynanan mücadele, 3-1'lik ev sahibi ekip üstünlüğüyle noktalandı.

Rangers'a galibiyeti getiren golleri Ure ve Arfield (2) kaydetti.

Konuk ekip adına Connelly'nin golü tur için yeterli olmadı.

Milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz, ilk 11'de başladığı ve 90 dakika süre aldığı karşılaşmada Rangers kariyerinin ilk asistini yaptı.