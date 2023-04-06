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Son dakika haberi Rezidansta eski sevgiliye işkence sanıklarına 9'ar yıl hapis!
Konya'nın Selçuklu ilçesinde olaydan sonra adını Eda olarak değiştiren 27 yaşındaki Merve K.'ye rezidansta işkence yapan eski sevgilisi 41 yaşındaki Murat Demirci, nişanlısı 24 yaşındaki Sara Demir ve arkadaşları 22 yaşındaki Tuğba Demirci, 9 yıl 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı
Rezidansta eski sevgiliye işkence sanıklarına 9'ar yıl hapis!
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DHA
Konya'nın Selçuk ilçesinde, geçen yıl 8 Nisan'da, eski sevgilisi Murat Demirci'nin (41) daveti üzerine gittiği rezidansta nişanlısı Sara Demir (24) ile arkadaşı Tuğba Demirci'nin (22), Merve K.'ye (27) 36 dakika, zorla götürülen Demet A.´ya (21) ise yaklaşık 2 saat boyunca işkence yaptığı ortaya çıktı.
YÜZÜNDE SİGARA SÖNDÜRMÜŞLERDİ
DHA'da yer alan habere göre iki kadın, iddiaya göre, Merve K.´ye Murat Demirci ile ilişkisini sorup, usturayla saçlarını, makasla da kıyafetlerini keserek, dövüp yüzünde sigara söndürdü.
POLİSE GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDU
Yapılan işkencenin ardından evden kurtulan Merve K., polise giderek şikayetçi oldu.
ÜÇ ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Gözaltına alınan Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ile arkadaşı Tuğba Demirci, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
9 YIL 10'AR AY HAPİS CEZASI
Olaydan sonra adını Eda olarak değiştiren Merve K.'ye (27) rezidansta işkence yapan eski sevgilisi Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşları Tuğba Demirci, 9 yıl 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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SON DAKİKA HABERİ: Rezidansta eski sevgiliye işkence sanıklarına 9'ar yıl hapis!/son-dakika-haberi-rezidansta-eski-sevgiliye-iskence-saniklarina-9-ar-yil-hapis-3580447
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