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Son dakika haberi Rezidansta eski sevgiliye işkence sanıklarına 9'ar yıl hapis!

Konya'nın Selçuklu ilçesinde olaydan sonra adını Eda olarak değiştiren 27 yaşındaki Merve K.'ye rezidansta işkence yapan eski sevgilisi 41 yaşındaki Murat Demirci, nişanlısı 24 yaşındaki Sara Demir ve arkadaşları 22 yaşındaki Tuğba Demirci, 9 yıl 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı

Giriş: 06.04.2023 - 13:55 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Rezidansta eski sevgiliye işkence sanıklarına 9'ar yıl hapis!
Rezidansta eski sevgiliye işkence sanıklarına 9'ar yıl hapis!
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DHA

Konya'nın Selçuk ilçesinde, geçen yıl 8 Nisan'da, eski sevgilisi Murat Demirci'nin (41) daveti üzerine gittiği rezidansta nişanlısı Sara Demir (24) ile arkadaşı Tuğba Demirci'nin (22), Merve K.'ye (27) 36 dakika, zorla götürülen Demet A.´ya (21) ise yaklaşık 2 saat boyunca işkence yaptığı ortaya çıktı.

YÜZÜNDE SİGARA SÖNDÜRMÜŞLERDİ

Tuğba Demirci.
Tuğba Demirci.

DHA'da yer alan habere göre iki kadın, iddiaya göre, Merve K.´ye Murat Demirci ile ilişkisini sorup, usturayla saçlarını, makasla da kıyafetlerini keserek, dövüp yüzünde sigara söndürdü.

POLİSE GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDU

Murat Demirci.
Murat Demirci.

Yapılan işkencenin ardından evden kurtulan Merve K., polise giderek şikayetçi oldu.

ÜÇ ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Murat Demirci'nin nişanlısı Sara Demir.
Murat Demirci'nin nişanlısı Sara Demir.

Gözaltına alınan Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ile arkadaşı Tuğba Demirci, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

9 YIL 10'AR AY HAPİS CEZASI

Olaydan sonra Merve K., ismini Eda olarak değiştirdi.
Olaydan sonra Merve K., ismini Eda olarak değiştirdi.

Olaydan sonra adını Eda olarak değiştiren Merve K.'ye (27) rezidansta işkence yapan eski sevgilisi Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşları Tuğba Demirci, 9 yıl 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tuğba Demirci.
Tuğba Demirci.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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