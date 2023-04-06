Rezidansta eski sevgiliye işkence sanıklarına 9'ar yıl hapis!

Konya'nın Selçuk ilçesinde, geçen yıl 8 Nisan'da, eski sevgilisi Murat Demirci'nin (41) daveti üzerine gittiği rezidansta nişanlısı Sara Demir (24) ile arkadaşı Tuğba Demirci'nin (22), Merve K.'ye (27) 36 dakika, zorla götürülen Demet A.´ya (21) ise yaklaşık 2 saat boyunca işkence yaptığı ortaya çıktı.

DHA'da yer alan habere göre iki kadın, iddiaya göre, Merve K.´ye Murat Demirci ile ilişkisini sorup, usturayla saçlarını, makasla da kıyafetlerini keserek, dövüp yüzünde sigara söndürdü.

Yapılan işkencenin ardından evden kurtulan Merve K., polise giderek şikayetçi oldu.

Olaydan sonra adını Eda olarak değiştiren Merve K.'ye (27) rezidansta işkence yapan eski sevgilisi Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşları Tuğba Demirci, 9 yıl 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.