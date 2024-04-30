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        Haberler Dünya Reuters: Türk vatandaşı Kudüs'te İsrail polisini bıçakladı

        Son dakika haberi Reuters: Türk vatandaşı Kudüs'te İsrail polisini bıçakladı

        Reuters haber ajansı, bir Türk vatandaşının Kudüs'te bir İsrail polisini bıçakladığını ve saldırının ardından Türk vatandaşının vurularak öldürüldüğünü duyurdu

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 30.04.2024 - 13:44 Güncelleme: 30.04.2024 - 14:11
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        Reuters: Türk vatandaşından Kudüs'te İsrail polisine saldırı
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        Reuters haber ajansı, Türk vatandaşı bir kişinin Kudüs'te bir İsrail polisini bıçakladığını duyurdu. Saldırının ardından Türk vatandaşının polis tarafından öldürüldüğü duyuruldu.

        Saldırıya uğrayan sınır polisinin yaralandığı bildirilirken, Türk vatandaşının 34 yaşında olduğu açıklandı.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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