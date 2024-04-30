Son dakika haberi Reuters: Türk vatandaşı Kudüs'te İsrail polisini bıçakladı
Reuters haber ajansı, bir Türk vatandaşının Kudüs'te bir İsrail polisini bıçakladığını ve saldırının ardından Türk vatandaşının vurularak öldürüldüğünü duyurdu
Giriş: 30.04.2024 - 13:44 Güncelleme: 30.04.2024 - 14:11
Reuters haber ajansı, Türk vatandaşı bir kişinin Kudüs'te bir İsrail polisini bıçakladığını duyurdu. Saldırının ardından Türk vatandaşının polis tarafından öldürüldüğü duyuruldu.
Saldırıya uğrayan sınır polisinin yaralandığı bildirilirken, Türk vatandaşının 34 yaşında olduğu açıklandı.
*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.
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