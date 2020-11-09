Resmen açıklandı! Koronavirüsü yüzde 90 önlüyor

Pfizer ve BioNTech'ten yapılan resmi açıklamaya göre, deneysel koronavirüs (Covid-19) aşısı koronavirüsü yüzde 90'dan fazla bir oranda önlüyor. Reuters'ta yer alan habere göre, yapılan büyük çaplı araştırmadan elde edilen verilere göre geliştirilen deneysel koronavirüs aşısı dünyada bir milyondan fazla insanın ölümüne yol açan koronavirüsü yüzde 90'dan daha fazla bir oranda önlüyor.
YÜZDE 90'DAN FAZLA ETKİLİ
43 binden fazla gönüllüyle yapılan araştırmada bir gruba iki doz deneysel aşı diğer gruba tuzlu su plasebo verildi. Yapılan çalışmada aşının yüzde 90'dan fazla etkili olduğu görüldü.
AY SONUNA KADAR...
Aşının şu ana kadar 6 farklı ülkeden 43 bin 538 kişide denendiği ifade edilerek, aşının güvenli olduğunun tespit edildiği aktarıldı. ABD’li Pfizer ve Alman BioNTech tarafından ay sonuna kadar aşıyı kullanmak için “acil durum onayı başvurusunda” bulunmayı planlandığı öğrenildi.
Pfizer ve BioNTech, 2020 yılının sonuna kadar 50 milyon, 2021 yılının sonuna kadar ise 1.3 milyar doz Covid-19 aşısı üretmeyi planlıyor.
"BUGÜN BİLİM VE İNSANLIK İÇİN HARİKA BİR GÜN"
Pfizer'in CEO'su Albert Bourla, "Bugün bilim ve insanlık için harika bir gün" diyerek, dünyanın tam da ihtiyaç duyduğu bir anda Covid-19 aşısının üçüncü faz sonuçlarının koronavirüse karşı koruma sağladığını söyledi.
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