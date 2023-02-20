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Son dakika haberi Rende Sitesinde takipsizlik veren savcıya inceleme

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın izniyle savcı hakkında inceleme başlatılıp müfettiş görevlendirildi.

Giriş: 20.02.2023 - 16:33 | Güncelleme: ABONE OL
Rende Sitesinde takipsizlik veren savcıya inceleme
Rende Sitesinde takipsizlik veren savcıya inceleme
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AA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı sıfatıyla verdiği izinle, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hatay'daki Rende Sitesi'nde 2016'da "kolonların kesildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturmada "takipsizlik kararı" veren savcı hakkında inceleme başlatıldı.

Bakan Bozdağ, Rende Sitesi'nde kolonların kesildiğine yönelik iddialarla ilgili 2016'da takipsizlik kararı veren Cumhuriyet savcısı hakkında HSK'ye inceleme izni verdi.

Bunun üzerine savcı hakkında HSK Birinci Dairesince inceleme başlatıldı ve müfettiş görevlendirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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