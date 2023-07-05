TÜİK'in haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile birlikte 6 aylık enflasyon farkı da ortaya çıkmış oldu. Yüzde 19,77 olarak belirlenen 6 aylık enflasyon farkı oranının ardından memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu.

Bu gelişmeler ışığında, memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞINDA ARTIŞ YÜZDE 110 OLACAK

En düşük memur maaşı şu anda 10.500 TL seviyesinde. Bu rakamın 22 bin TL seviyesine çıkartılması için, 4.500 TL seyyanen zam yapılması, sonrasında ise yüzde 47 oranında zam gelmesi gerekiyor. Böylece en düşük memur maaşındaki artış yaklaşık olarak %110 olacak.

Aynı oranlarda zamlar yapılması ve makasın korunması durumunda bekâr bir öğretmenin maaşı 13 bin TL’den yaklaşık olarak 25 bin TL’ye yükseliyor. Öğretmen maaşlarındaki artış %97 olacak. Hemşire maaşı ise %91'lik artış ile 14.470 TL’den 27.700 civarına çıkıyor. Genel müdür kademesindeki artış ise %59 seviyesinde olacak.

Memur maaşlarında yapılan artış için maaşa eklenen seyyanen zammın ilerleyen dönemde de maaşların içerisinden çıkartılmayacağı belirtiliyor.

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