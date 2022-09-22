Redmond'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Geldiğimden beri gördüğüm şey, Beşiktaş taraftarının bitmek bilmeyen sevgisi ve desteği... Bu iki maçta istediğimiz gibi oynayamasak da taraftarın gösterdiği destek inanılmazdı. Önümüzde birkaç gün var. Onlar için elimizden geleni yapıp, çok iyi çalışıp yüzlerini güldüreceğiz." "Guardiola ile diyaloğumuzun olduğu maçta çok iyi oynamamıştım ama önceki sezon çok iyi performans göstermiştim. Guardiola da bana neden performansımın düştüğünü sordu. Yeni bir antrenörün geldiğini, defansif oynadığımızı söyledim. Bana iyi bir oyuncu olduğumu söyledi ve iltifatlarda bulundu ama konuşmamızın geneli, neden önceki sezon kadar iyi oynamadığım üzerineydi." "Beklediğimden çok daha iyi bir ortam var" "Premier Lig dünyanın en iyi ligi ve bu ligde oynamış oyuncuların sağlayacağı katkı, tecrübeyle orantılı olarak çok önemli. Biz yeni bir takımız ve birbirimizi tanıyoruz. Hangi özelliklerimizin daha iyi olduğunu öğreniyoruz. Hepimizin grup olarak tek bir amacı var ve o amaç da maçlar kazanmak. Bunu da başaracağız."

"Doğal olarak en iyi oynadığım mevkiler sol ve sağ kanat fakat Birmingham'daki teknik direktörüm beni 9 numara, 10 numara, 8 numara ve hatta kanat bek dahi oynatmıştı. Genç bir oyuncu olarak A Takım'da yer almam için 'bonus oyuncu' özelliklerine sahip olmam gerekiyordu. Bunun bana getirisi çok oldu." "Beklediğimden çok daha iyi bir lig ve ortam var. Beklentilerinizi belirlemek çok önemli ve beklentilerimden çok daha iyi. Tesis ortamı çok iyi, sahalar çok iyi, Vodafone Park'taki atmosfer çok iyi. Oyun anlamında Süper Lig temposu Premier Lig'e oranla daha düşük. Orada maçların nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Süper Lig'in biraz daha yavaş olduğunu söyleyebilirim." "Hocamızda konuşmam beni çok etkiledi" "İngiltere'den bazı teklifler vardı ama Southampton, menajerlerim ve ailem olarak oradan çıkışımla ilgili en iyi çözümü bulmak için çaba sarf ediyorduk. Beşiktaş'ın da bir süredir ilgisi vardı. Hoca ile, teknik ekip ile, Dele Alli ile ve ailemle konuştuktan sonra, buranın ilgisinin hoşuma gitmesiyle beraber yeni bir maceraya atılma kararı verdim. Daha net fikirlere sahip oldum diyebilirim." "Bana gelen her teklifi anlatsam bu toplantı bitmez ama Türkiye'den sadece Beşiktaş." (Gülerek) "Söylentilerle gerçeklerin arasında büyük bir fark var. Çok fazla söylenti olabilir. Hocamızla konuşmam bende çok farklı bir etki yarattı. Buraya gelme konusunda motivasyonum ve isteğim çok arttı."

"Beckham bana keyif almam gerektiğini belirtti" "Beckham bana lig veya Türkiye'yle ilgili spesifik bir şey söylemedi. Kendi tecrübelerini anlattı. Kariyerinin en güzel zamanlarının İngiltere dışında olduğunu söyledi. Vodafone Park'ın farklı bir atmosfere sahip olduğunu ve buradan keyif almam gerektiğini belirtti." "Biz Beşiktaş'ız. Şampiyonluğa oynayan bir takımız. Rakipler bizim baskımızı hafifletmek için bazı durumlara girebiliyorlar ama bununla da mücadele edeceğiz. İki puan gerideyiz. Olumlu bakmak zorundayız. Sezon Eylül'de, Ekim'de bitmiyor. Lig bittiğinde nerede olacağınız önemli. Savaşmaya devam edeceğiz. Bizim taraftarımıza çok ihtiyacımız var."