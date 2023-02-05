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Real Madrid deplasmanda kayıp

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 20. haftasında Real Madrid deplasmanda Real Mallorca'ya 1-0 mağlup oldu

Giriş: 05.02.2023 - 19:00 | Güncelleme: ABONE OL
Real Madrid deplasmanda kayıp
HABERTURK.COM / Ajanslar

Real Madrid'de sakat olan forvet oyuncusu Karim Benzema'nın yanı sıra karşılaşma öncesi ısınma hareketleri sırasında sakatlanan kaleci Thibaut Courtois forma giymedi.

Ev sahibi Mallorca, 13. dakikada Real Madrid'in savunma oyuncusu Nacho'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

İkinci yarı 60. dakikada Real Madrid adına Marceo Asensio'nun kullandığı penaltıyı kaleci Predrag Rajkovic kurtardı.

Ligde üçüncü kez yenilen Real Madrid 45 puanla 2. sırada kaldı.

LaLiga tarihinde Real Madrid'e karşı 7. galibiyetini alan Mallorca ise 28 puanla 10. sıraya yükseldi.

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