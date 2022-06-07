Şampiyonlar Ligi'nde ve La Liga'da zafere ulaşan Real Madrid, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

The Athletic'in haberine göre, İspanya devi, Monaco'nun Fransız orta sahası Aurelien Tchouameni'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Habere göre, Real Madrid 22 yaşındaki futbolcu için Monaco'ya 100 milyon euro ödeyecek.

Bu sezon Ligue 1'de 35 karşılaşmaya çıkan Tchouameni, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.