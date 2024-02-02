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        Haberler Gündem Güncel 'Ramazan Hoca' cinayetinde yeni gelişme - Son dakika haberleri

        Son dakika haberi 'Ramazan Hoca' cinayetinde yeni gelişme

        İstanbul Fatih'te çay ocağında Diyarbakırlı 'Ramazan Hoca' olarak bilinen Ramazan Pişkin'i bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Erkan B.'nin soruşturmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan şüpheli Erkan B.'nin bugün savcılığa sevk edilmesi bekleniyor

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 02.02.2024 - 12:30 Güncelleme: 02.02.2024 - 13:10
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        #Ramazan Pişkin
        #Ramazan Hoca
        #son dakika
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