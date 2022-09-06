Sezonun son Grand Slam Turnuvası ABD Açık'ta heyecan son 16 turu maçlarıyla sürdü.

Erkeklerde Dünya 1 numarası Daniil Medvedev'in elenmesinin ardından sürpriz bir sonuç daha yaşandı.

Dünya 2 numarası İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Frances Tiafoe'ya 3-1 yenildi ve turnuvaya veda etti..

Çeyrek finale yükselen Birleşik Amerikalı tenisçi Tiafoe, Nadal'ın Grand Slam Turnuvalarındaki 22 maçlık galibiyet serisine de son verdi.

Turnuvanın 9 numaralı seri başı Andrey Rublev de çeyrek finale kaldı.

Rus tenisçi, Büyük Britanyalı Cameron Norrie'yi (KEMIRIN NORİ) 3 sette 6-4'lük skorlarla geçti.

Kadınlarda 1 numaralı seri başı Iga Swiatek, Alman tenisçi Jule Neimeier ile karşılaştı.

Polonyalı raket Swiatek rakibine setlerde 2-1 üstünlük sağladı ve çeyrek finale yükseldi.

Belaruslu Arya Sabalenka da ev sahibi Danielle Collins ile karşı karşıya geldi.

6 numaralı seri başı Sabalenka, 19'uncu basamaktaki rakibine karşı ilk sette 6-3 geriye düşse de diğer setlerde 6-3 ve 6-2'lik skorlarla zafere ulaştı.