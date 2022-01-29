Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Antalya kampında beIN SPORTS'a konuştu.

Ghezzal, geçtiğimiz günlerde Bafetimbi Gomis'e 'Come to Beşiktaş' mesajı göndermesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Gomis ile iyi bir ilişkim var. Lyon'da birlikte oynadık ve bana her zaman yardımcı oldu. Benim için abi gibi. Paylaşımını gördüğümde taraftarın sevdiği sloganı yazdım. Ancak tabii ki transferini başkana sormak lazım. Tabii ki birlikte oynamak isterim"