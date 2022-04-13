Putin'den dikkat çeken 'enerji' açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Putin "Batı'nın Rusya ile normal işbirliğini ve enerji kaynaklarını reddetmesi Avrupa'ya şimdiden zarar veriyor" dedi.

Putin ayrıca "Rusya enerji ihracatını yeni pazarlara genişletebilir. Enerji kaynaklarımızı gerçekten ihtiyaç olan ülkelere yönlendirebiliriz" ifadelerini kullandı.

Putin ayrıca yurt içinde petrol, gaz ve kömür tüketimini artırabileceklerini de belirtti.