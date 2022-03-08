Putin, ekonomik faaliyetlere ilişkin kararname imzaladı

HABERTURK.COM

İthalat ve ihracata kısıtlayıcı önlemler getiren kararname imzalayan Putin, bazı ürünlerin ve hammaddelerin ihracatının yasaklanacağı ülkelerin listelerinin iki gün içinde belirlenmesi talimatını verdi.

ABD Başkanı Biden, Rusya'dan hem petrol hem de doğalgaz ithalini yasaklamış, İngiltere de yıl sonuna kadar Rusya'dan ithal edilen enerjinin sıfıra indirileceğini duyurmuştu.

Ayrıntılar geliyor...