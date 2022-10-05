Putin'den kritik kararname

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya topraklarına katılmasına ilişkin belgeyi imzalamasının ardından bir kritik kararname daha yayımlandı.

Putin, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya nükleer santralini Rusya'nın mülkü olarak ilan ettiklerini duyurdu.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. 6 nükleer reaktör ve 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor. Santral, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor.