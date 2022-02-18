Putin'den flaş Ukrayna açıklaması

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ile görüşmesi sonrası basın toplantısında "Ukrayna yönetimi sürekli gerilim körüklüyor" açıklamasında bulundu.

Putin ayrıca Donbas'taki gerilime ilişkin "Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde tansiyonun yükseldiğini görüyoruz, Minsk Barış Anlaşması'nın uygulanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Rus lider Kiev yönetimine de seslenerek "Kiev'in yapması gereken tek şey, müzakere masasına oturmak ve bu çatışmanın sona ermesine katkıda bulunmak" dedi.

Rusya ile ortak tatbikatı gerçekleştiren Belarus lideri Lukaşenko ise tatbikatların açık ve şeffaf bir şekilde yapıldığını ifade etti.