Putin'den BM'ye çağrı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin konuşmasında "Avrupa limanlarında bekletilen 300 bin ton Rus gübresini gelişmekte olan ülkelere ücretsiz bir şekilde temin etmeye hazırız" dedi.

Putin, Rus gübresinin gelişmekte olan ülkelere sevk edilebilmesiyle ilgili Avrupa Komisyonu kısıtlamalarının kaldırılması için BM’ye çağrıda da bulundu.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.