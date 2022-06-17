Putin'den Batı ülkelerine sert tepki: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

TANSİYON TAVAN... Putin'den son dakika uyarı: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

HABERTURK.COM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda Rusya'ya yönelik yaptırımlar hakkında konuştu.

Putin Moskova'ya yönelik yaptırımlarının en başında da hiç şansı olmadığını ve Batı'nın Rus ekonomisine zarar verme girişimlerinin başarısız olduğunu söyledi.

Putin "ABD önceden büyük bir gıda tedarikçisiyken şimdi net olarak ithalatçı haline geldi. Avrupa Birliği siyasi egemenliğini kaybetti. Kendi nüfuslarına zarar veriyorlar. AB, Rusya'ya yaptırımları nedeniyle küresel rekabet gücünü kaybetti. Batı'nın planı, Rus ekonomisini küstahça yok etmekti, işe yaramadı. Rusya'ya yönelik yaptırımlar, akılsızca ve üzerine düşünülmemiş. Amacı, Rus ekonomisini şok etkisiyle ve kısa sürede çökertmekti fakat başarısız oldu" diye konuştu.



"KİEV YETKİLİLERİ KARAR VERECEK"

"Batı, ekonomik sorunlarla baş etmek için para basmaya başladı" diyen Putin uyguladıkları yaptırımların kendilerine geri döndüğünü ve AB'nin 400 milyar dolardan fazla kaybedebileceğini söyledi.

Gıda krizine de değinen Putin, "Ukrayna tahılının ihracatı için birkaç seçenek var. Ancak bunun nasıl gerçekleşeceğine okyanus ötesine uymadan Kiev yetkilileri karar verecek. Ukrayna'dan tahıl tedarikine müdahale etmiyoruz. Gıda krizinin çözümünde üzerimize düşeni yaparız. Yaşanan ve yaşanacak sorunun sebebi biz değiliz. ABD ve Avrupa, Rusya ile çalışmak isteyen herkesi tehdit ediyor" dedi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.