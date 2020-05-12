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Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ( PTT AŞ) gişelerde ve dağıtım alanlarında çalışan personeline nakit desteği verecek. PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, koronavirüs hastalığı süresince gişelerde ve dağıtım alanlarında çalışan personele net 2 bin TL nakit destek ödemesi yapacaklarını duyurdu.

Gülten “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yüksek iradeleri ve talimatları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’nun himaye ve destekleriyle fedakârca çalışan PTT personelimize net 2 bin TL katkı ödemesi yapacağız. Bu gibi zamanlarda verilen hizmetin karşılığı parayla ölçülemez. Personelimize yapacağımız bu katkı, başarıları ve özverilerinin ödüllendirilmesi olarak değerlendirilmelidir. Çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı. Gülten, PTT personelinin sosyal yardım ve maaş ödemeleri gibi dağıtım alanlarında vatandaşların evine kadar gittiğine vurgu yaptı.

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