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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Provokatif paylaşımlara soruşturma | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Provokatif paylaşımlara soruşturma

        Bakan Yerlikaya, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından yapılan çalışmalarda sosyal medya platformlarında bazı hesaplardan başta İzmir olmak üzere ülkemiz genelinde çıkan orman yangınlarına ilişkin provokatif paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. Provokatif paylaşım yapan 20 hesap yöneticisi hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 17:12 Güncelleme: 18.08.2024 - 17:28
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        Provokatif paylaşımlara soruşturma
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde çıkan orman yangınlarına ilişkin provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 20 hesap yöneticisi hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

        İHA'da yer alan habere göre Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

        "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından yapılan çalışmalarda sosyal medya platformlarında bazı hesaplardan başta İzmir olmak üzere ülkemiz genelinde çıkan orman yangınlarına ilişkin provokatif paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. Bu tür paylaşım yapan 20 hesap yöneticisi tespit edilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğümüz koordinesinde; Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımız ile birlikte ilgili Emniyet Müdürlüklerimizin yaptığı çalışmalar sonucu provokatif paylaşım yapan 20 hesap yöneticisi hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır."

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