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        Haberler Gündem Güvenlik Sosyal medya operasyonu! Sosyal medyada şehitler hakkında provokatif paylaşım yapanlar tespit edildi! 133'ü yurt dışında, 18 gözaltı

        Son dakika haberi Provokatif paylaşımlar: 133'ü yurtdışında, 18 gözaltı

        Sosyal medyada şehitler ve Mehmetçiklere yönelik provokatif paylaşımlarda bulunan 170 hesap tespit edilirken, 133'ünün yurtdışında olduğu ortaya çıktı. Yurtiçinde tespit edilen 37 şüpheliden 18'i yakalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2024 - 08:13 Güncelleme: 15.01.2024 - 08:21
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        Provokatif paylaşımlar: 133'ü yurtdışında, 18 gözaltı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pençe-Kilit operasyonunda şehit askerler üzerinden sosyal medyada provokasyonda bulunan 18 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, X'ten yaptığı açıklamada, sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunanlar hakkında adli işlem başlatıldığını söyledi.

        Yerlikaya, "Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize ve Pençe Kilit Harekât bölgesine yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şu ana kadar 170 hesap yönetici ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi. 133 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi ve haklarında adli işlemler başlatıldı" dedi.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele, Güvenlik Daire Başkanlığ ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yurt içinde tespit edilen 37 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarında 18’i yakalandı. 19’u ile ilgili çalışmalar devam etmekte.

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