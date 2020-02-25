Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir zeytinyağı fabrikasının zeytin atıklarının olduğu prina havuzuna düşen inek vatandaşların haber vermesi üzerine itfaiyenin 1.5 saat süren çalışmasıyla vinçle çıkarıldı.

Mahmut Acaröz'ün haberine göre, itfaiye ekipleri 7-8 metre derinliğindeki havuzda prinaların içinde mahsur kalan ineği çıkarabilmek için vinç çağırdı.

İtfaiye ekipleri kurtarmak için seferber oldukları ineği vinç yardımıyla havuzdan çıkarıp, yıkadı. Ölümden dönen inek sahibine teslim edilmek üzere fabrika çalışanlarına verildi.