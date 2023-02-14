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Son dakika haberi Prefabrik yapı ve konteynerlere KDV indirimi

Prefabrik yapı ve konteynerlerin, depremden etkilenen 10 ilde afetzedeler ile ilgili kurum ve kuruluşlara tesliminde KDV oranı yıl sonuna kadar yüzde 18'den yüzde 1'e düşürüldü

Giriş: 14.02.2023 - 15:53 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi Prefabrik yapı ve konteynerlere KDV indirimi
HABERTURK.COM

Depremden etkilenen 10 ilde prefabrik yapı ve konteynerlere KDV indirimi geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre prefabrik yapı ve konteynerlerin, depremden etkilenen 10 ilde afetzedeler ile ilgili kurum ve kuruluşlara tesliminde KDV oranı yıl sonuna kadar yüzde 18'den yüzde 1'e düşürüldü.

İHRACATI YASAKLANDI

Öte yandan 6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş ili olan depremler nedeniyle ilk etapta ortaya çıkan geçici barınma ihtiyacının acilen giderilebilmesine katkı sunmak amacıyla konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatı 15 Şubat 2023 tarihinden itibaren 3 ay süreyle yasaklandı.

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