Son dakika haberi: İzmir'de 'Pompalı' dehşeti! Kavgayı ayıranı da vurdu!

Son dakika haberi: İzmir'de 'Pompalı' dehşeti! Kavgayı ayıranı da vurdu!

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İzmir'de olay, Konak ilçesinde saat 01.30 sıralarında Hilal Mahallesi 1228 Sokak'ta meydana geldi.

İKİ KİŞİ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, Alican Özyıldızlı (23) ile S.Ç. arasında belirlenemeyen nedenle tartışma başladı.

'POMPALI'YLA ETRAFA ATEŞ AÇTI İkili arasındaki gerginliğin artması sonucu, tartışma kavgaya dönünce, S.Ç. pompalı tüfek ile etrafa ateş açtı.

KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞANI VURDU Açılan ateşte saçmaların isabet ettiği Alican Özyıldızlı ve kavgayı ayırmaya çalışan Gerçek Cevizkıran (37) yaralandı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından S.Ç., suç aleti pompalı tüfekle kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı. REKLAM

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI Yaralı Özyıldızlı ile Cevizkıran sağlık ekipleri tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. HAYATİ TEHLİKELERİ VAR Burada tedaviye alınan Gerçek Cevizkıran ve Alican Özyıldızlı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.