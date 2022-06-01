UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunda yeni sezon, tek karşılaşmayla başladı.

Polonya'nın Galler'i ağırladığı A ligi 4. grup maçında ilk golü, 52. dakikada Jonny Williams'la konuk ekip attı.

Fakat Polonya, Kaminski'nin 72 ve Swiderski'nin 85. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrılmayı başardı.