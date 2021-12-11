Formula 1'de sezonun 22'nci ve son ayağı Abu Dabi Grand Prix'sinde sıralama turlarının ardından pole pozisyonunun sahibi Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen oldu. Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ikinci sırayı alırken, McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris ise üçüncü sıradan start alacak.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentindeki Yas Marina Pisti'nde koşulan 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası sezonunun 22'nci ve son ayağı Abu Dabi Grand Prix'sinde sıralama turları büyük heyecana sahne oldu. Max Verstappen ve Lewis Hamilton'ın 369,5'ar puanla kafa kafaya girdiği son ayağın ilk sıralama turlarında Lewis Hamilton ilk sırada yer alırken, Max Verstappen ise 3'üncü sırada kendisine yer buldu.
VERSTAPPEN YUMUŞAK HAMURA GEÇTİ, LİDERLİĞİ BIRAKMADI
İkinci sıralama turlarında Red Bull takımının aldığı kararla yumuşak hamur lastiklere geçiş yapan Max Verstappen, orta hamurla devam eden Lewis Hamilton'ı geride bırakarak ilk sırayı elde etti, Hamilton ise Perez'in ardından 3'üncü sırada yer aldı. Son sıralama turlarında hızını artırmaya devam eden Max Verstappen, 1:22.109'luk derecesi ile pole pozisyonunun sahibi oldu. Lewis Hamilton, rakibinin 0.371 gerisinde kalarak ikinci sırayı alırken, Lando Norris ise lider Verstappen'in 0.822 gerisinde kalarak 3'üncü sıranın sahibi oldu
.
PEREZ VE BOTTAS İLK 3'ÜN DIŞINDA KALDI
Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez ve Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas ise sezonun final yarışı öncesinde podyum hattının dışında kaldı. Sergio Perez lider Verstappen'in 0.838 gerisinde kalarak 4'üncü sırada yer alırken, Bottas ise 0.927 geride kalarak kendisine 6'ncı sırada yer buldu.
SIRALAMA BELLİ OLDU
Formula 1 Abu Dabi Grand Prix'sinde yarın koşulacak yarış öncesinde pilotların sıralamaları belli oldu.
Sıralama turlarındaki sonuçlar şu şekilde:
1- Max Verstappen (Red Bull)
2- Lewis Hamilton (Mercedes)
3- Lando Norris (McLaren)
4- Sergio Perez (Red Bull)
5- Carlos Sainz (Ferrari)
6- Valtteri Bottas (Mercedes)
7- Charles Leclerc (Ferrari)
8- Yuki Tsunoda (AlphaTauri)
9- Esteban Ocon (Alpine)
10- Daniel Ricciardo (McLaren)
11- Fernando Alonso (Alpine)
12- Pierre Gasly (AlphaTauri)
13- Lance Stroll (Aston Martin)
14- Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)
15- Sebastian Vettel (Aston Martin)
16- Nicholas Latifi (Williams)
17- George Russell (Williams)
18- Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)
19- Mick Schumacher (Haas)
20- Nikita Mazepin (Haas)
Formula 1 Abu Dabi Grand Prix'sinde yarış yarın saat 16.00'da start alacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!