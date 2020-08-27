Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını futbol camiasını da etkilemeye devam ediyor. Virüsün etkilediği son isim ise Manchester United'ın Fransız futbolcusu Pogba oldu.

27 yaşındaki oyuncu, bu yüzden Fransa Milli Takımı'nın İsveç ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların kadrosuna davet edilmedi. Teknik Direktör Didier Deschamps da düzenlediği basın toplantısında tecrübeli futbolcunun testinin pozitif çıktığını ve Pogba'nın yerine kadroya Eduardo Camavinga'nın çağrıldığını duyurdu.