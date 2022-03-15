Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiraladığı orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray maçı için yorum yaparken, sezonun kalanı hakkında da görüş bildirdi.

"İstenilen ve beklenilen sonucu maalesef alamadık, takımımın da böylesine önemli bir maçta parçası olamadığım için çok üzgünüm. Sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz, bu sezonu en iyi şekilde tamamlayacağız.

Sahalara geri dönmek için sabırsızlanıyorum. Takımdan ayrı kalmak çok zor. Bir an önce tekrar sizler ve kara kartal için savaşmaya kaldığım yerden devam etmek istiyorum."

Bu sezon Beşiktaş ile 22 resmi maça çıkan Bosna Hersekli oyuncu, 4 asist yaptı.