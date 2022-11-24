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Haberler İş-Yaşam 'Piyasa faizlerinin de tek haneli seviyelere inmesini bekliyoruz'

Son dakika haberi 'Piyasa faizlerinin de tek haneli seviyelere inmesini bekliyoruz'

Hazine ve Maliye Bakanı  Nureddin Nebati, Merkez Bankası'nın ardından önümüzdeki dönemde piyasa faizlerinin de tek haneli seviyelere inmesini beklediğini kaydetti

Giriş: 24.11.2022 - 16:44 | Güncelleme: ABONE OL
'Piyasa faizlerinin de tek haneli seviyelere inmesini bekliyoruz'
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faizi tek haneye indiren kararını değerlendirdi. Önümüzdeki dönemde piyasa faizlerinin de tek haneli seviyelere inmesini beklediğini kaydetti.

Nebati twitter hesabından yaptığı paylaşımda politika-kredi faiz makasının kademeli biçimde kapandığını kaydetti . ''Bu sayede önümüzdeki dönemde piyasa faizlerinin de benzer biçimde tek haneli seviyelere inmesini bekliyoruz. Böylece, tüm dünyada resesyon endişelerinin arttığı bir dönemde Türkiye ekonomisi yoluna güçlü bir şekilde devam edecek; Türkiye ekonomisi Model’in sacayakları üzerinde yükselmesini sürdürecektir.'' ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu faizi beklendiği gibi 150 baz puan indirerek yüzde 9'a düşürdü. Böylece 26 aylık aranın ardından tek haneli faize dönüldü. Faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar verildiği kaydedildi. Değerlendirme süreçleri tamamlanan kredi, teminat ve likidite politika adımlarının para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edileceği belirtildi

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