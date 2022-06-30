Pirlo'dan klas hareketler

Kulüp sosyal medya hesabından antrenmana dair görüntüler paylaşılırken, futbolcularıyla top oynayan teknik direktör Andrea Pirlo'nun klasından bir şey kaybetmediği görüldü.

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