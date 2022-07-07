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Haberler Basketbol

Pınar Karşıyaka’da James Webb sesleri

Pınar Karşıyaka, son olarak İspanya ekibi UCAM Murcia, ABD'li oyuncu forvet James Webb ile ilgileniyor

07.07.2022 - 11:57 | Güncelleme: ABONE OL
Pınar Karşıyaka’da James Webb sesleri

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka’da transfer harekatı sürüyor. Şu ana kadar Kenan Sipahi, Errick McCollum, Thomas Akyazılı, Angel Delgado ve Jaylon Brown'ı kadrosuna katan yeşil-kırmızılılar, uzun forvet arayışlarını da sürdürüyordu.

İzmir temsilcisi, son olarak İspanya ekibi UCAM Murcia forması giyen ABD'li oyuncu James Webb'i listesine aldı. Webb için nabız yoklayan yeşil-kırmızılı yönetim, transferde olumlu ilerleme kaydetti. Karşıyaka, görüşmelerde pürüz çıkmaması halinde 28 yaşındaki oyuncuyu İzmir'e getirerek renklerine bağlayacak.

James Webb, geçtiğimiz sezon Murcia formasıyla 33 resmi maça çıkarken, söz konusu maçlarda 12.1 sayı, 5.4 ribaund ve 0.5 asist ortalamasıyla mücadele etti.

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