Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca ile 3 yıl daha...

Adı İspanyol temsilcisi Gran Canaria ile anılan Sarıca'nın yeşil-kırmızılılarla 3 yıllık sözleşme imzalayacağı duyuruldu. Kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı yaptığı açıklamada, "Camiamıza iyi bir haberim var. Ufuk Sarıca 3 yıl daha bizimle" ifadelerini kullandı.