Pınar Karşıyaka: 79 - TOFAŞ: 78
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Musa Kazım Çetin
Pınar Karşıyaka: Taylor 17, Roll 9, Berkan Durmaz, M'Baye 13, Tyus 10, Yunus Sonsırma 9, Mahir Ağva 2, Can Korkmaz 2, Colson 10, Burak Can Yıldızlı 7
TOFAŞ: Ennis 11, Cruz 18, Zukauskas 11, Cook 4, Simmons 18, Emre Tanışan 3, Berk Uğurlu 5, Yiğit Arslan 6, Muhsin Yaşar 2
1. Periyot: 15-16
Devre: 42-35
3. periyot: 58-55
Beş faulle çıkan: 37.47 Zukauskas (TOFAŞ)
İlk periyotta aradaki farkı 6 sayıya (6-12) çıkaran TOFAŞ, M'Baye ve Yunus'un sayılarına rağmen periyodu 16-15 üstün bitirdi.
İkinci periyodun başında Yunus'un sayılarıyla 20-18 üstünlük kuran Pınar Karşıyaka, son 5 dakikasına 29-22 önde girdiği devreyi 42-35 üstün tamamladı.
Üçüncü periyotta Taylor, Roll ve Colson'un sayılarıyla aradaki farkı 13 sayıya (51-38) yükselten Pınar Karşıyaka, çeyreğin son 2 dakikasına da 58-49 üstün girdi. TOFAŞ'ın Berk ve Yiğit'in basketleriyle 6-0'lık serisine rağmen ev sahibi ekip, periyodu 58-55 önde bitirdi.
Son periyoda daha etkili başlayan TOFAŞ, 35. dakikada Cruz'un basketiyle 63-62 öne geçti. Bitime 3 dakika kala TOFAŞ'ın 69-68 önde olduğu müsabakada üstünlüğü tekrar ele geçiren ev sahibi ekip, son dakikasına 75-74 önde girdiği müsabakada rakibini 79-78 mağlup etti.
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