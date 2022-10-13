Pierria Henry NBA'e gitti

Pierria Henry'nin yeni takımı belli oldu. Tecrübeli oyuncu, NBA ekiplerinden Houston Rockets ile sözleşme imzaladı.

29 yaşındaki oyun kurucu, geçen sezon Fenerbahçe Beko'da forma giydi.

Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde 28 maça çıkan Henry, 7 virgül 9 sayı ve 4 virgül 2 asist ortalaması yakaladı.

Sezon sonu sarı lacivertli takımdan ayrılan Birleşik Amerikalı oyuncu, Yaz Ligi'nde Washington Wizards'da oynadı.

Houston Rockets'ın Henry'i Gelişim Ligi'ne göndermesi bekleniyor.

29 yaşındaki oyuncunun Avrupa hakları ise Fenerbahçe Beko'da bulunuyor.