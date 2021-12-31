NBA'e 3 maçla devam edildi. 76ers, Joel Embiid'in 34 sayı, 7 ribaunt, 3 top çalmalık performansla yıldızlaştığı karşılaşmada Nets'i mağlup ederek üst üste 3, sezonun ise 19. galibiyetini aldı.

Tyrese Maxey 25 sayı, 7 ribaunt, Seth Curry 17 sayı, 6 asistle konuk ekibin galibiyetine katkı sağladı. Furkan Korkmaz ise 17 dakika 49 saniye süre aldığı mücadeleyi 2 asist, 1 ribauntla tamamladı.

James Harden'ın 33 sayı, 14 ribaunt, 10 asist, Kevin Durant'in 33 sayı, 6 ribaunt, 4 asistlik performansları, Doğu Konferansı lideri Nets'in bu sezon yaşadığı 10. mağlubiyeti engelleyemedi.

Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Milwaukee Bucks, deplasmanda Orlando Magic'i 136-118'lik skorla geçti.

Art arda 5. olmak üzere 24. galibiyetine ulaşan Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 33 sayı, 12 ribaunt, 5 asist, Jrue Holiday 25 sayı, 5 ribaunt, 7 asist, Khris Middleton 22 sayı, 6 asist, 3 ribauntla oynadı.

Magic'te Franz Wagner'in 20, Moritz Wagner'in 19 ve Gary Harris'in 17 sayısı, sezonun 29. yenilgisini önleyemedi.

Washington Wizards, milli basketbolcu Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers'ı 110-93 mağlup etti.

Bu sezon 18. maçını kazanan ev sahibi Wizards'ta Bradley Beal 29 sayı, 10 asist, 6 ribaunt, Kyle Kuzma 25 sayı, 10 ribauntla galibiyetin mimarları oldu.

Cavaliers'ta Kevin Love 24 sayı, 11 ribaunt ve Evan Mobley 21 sayı, 5 ribaunt üretti. Konuk takımın 15. mağlubiyetini yaşadığı mücadelede Cedi Osman ise forma giymedi.