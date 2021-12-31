NBA'e 3 maçla devam edildi. 76ers, Joel Embiid'in 34 sayı, 7 ribaunt, 3 top çalmalık performansla yıldızlaştığı karşılaşmada Nets'i mağlup ederek üst üste 3, sezonun ise 19. galibiyetini aldı.
Tyrese Maxey 25 sayı, 7 ribaunt, Seth Curry 17 sayı, 6 asistle konuk ekibin galibiyetine katkı sağladı. Furkan Korkmaz ise 17 dakika 49 saniye süre aldığı mücadeleyi 2 asist, 1 ribauntla tamamladı.
James Harden'ın 33 sayı, 14 ribaunt, 10 asist, Kevin Durant'in 33 sayı, 6 ribaunt, 4 asistlik performansları, Doğu Konferansı lideri Nets'in bu sezon yaşadığı 10. mağlubiyeti engelleyemedi.
Bucks'tan peş peşe 5. galibiyet
Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Milwaukee Bucks, deplasmanda Orlando Magic'i 136-118'lik skorla geçti.
Art arda 5. olmak üzere 24. galibiyetine ulaşan Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 33 sayı, 12 ribaunt, 5 asist, Jrue Holiday 25 sayı, 5 ribaunt, 7 asist, Khris Middleton 22 sayı, 6 asist, 3 ribauntla oynadı.
Magic'te Franz Wagner'in 20, Moritz Wagner'in 19 ve Gary Harris'in 17 sayısı, sezonun 29. yenilgisini önleyemedi.
Wizards, Cavaliers'ı geçti
Washington Wizards, milli basketbolcu Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers'ı 110-93 mağlup etti.
Bu sezon 18. maçını kazanan ev sahibi Wizards'ta Bradley Beal 29 sayı, 10 asist, 6 ribaunt, Kyle Kuzma 25 sayı, 10 ribauntla galibiyetin mimarları oldu.
Cavaliers'ta Kevin Love 24 sayı, 11 ribaunt ve Evan Mobley 21 sayı, 5 ribaunt üretti. Konuk takımın 15. mağlubiyetini yaşadığı mücadelede Cedi Osman ise forma giymedi.
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