VavaCars Fatih Karagümrük'ün Sırp milli santrforu Aleksandar Pesic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İstanbul'da kalacağını açıkladı.

Sırp futbolcu açıklamasında, "Benimle bu denli ilgilendiği ve beni transfer etmek istediği için Acun Ilıcalı'ya çok teşekkür ederim. Ailem ve menajerimle yaptığım konuşmanın ardından kariyerime İstanbul'da devam etme kararı aldım." dedi.

Kaydettiği 12 golle Spor Toto Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede bulunan Pesic'in son günlerde adı sıklıkla İngiltere Championship ekibi Hull City ile anılıyordu.