Pervari'de 5 terörist öldürüldü!

Siirt'in Pervari ilçesinde düzenlenen hava operasyonunda 5 terörist öldürüldü.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, Havacılık Dairesi Başkanlığı, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığınca müştereken yapılan çalışmalarda; Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında tespit edilen 5 kişilik PKK/KCK terör örgüt mensubuna yönelik yapılan J-İHA/ SİHA destekli hava harekatında, örgüt mensupları etkisiz hale getirilmiştir."