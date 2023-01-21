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Pendikspor, İzmir'den 3 puanla döndü

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Pendikspor, Altay'ı deplasmanda 4-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı

Giriş: 21.01.2023 - 21:19 | Güncelleme: ABONE OL
Pendikspor, İzmir'den 3 puanla döndü

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Altay, Pendikspor'a konuk oldu. İstanbul ekibi deplasmanda Altay'ı 4-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Maçın ilk golü Altay'ın yıldız golcüsü Paixao'dan geldi. Portekizli oyuncu penaltıdan bulduğu gol ile takımını 1-0 öne geçirdi.

25'de sahneye Pendikspor'dan T. Rogerio çıktı ve skorda eşitliği sağladı.

62'de ise L.Kappel ise Pendikspor'u öne geçiren golü kaydetti. 2-1

69'da ise Ahmet Yıldız farkı ikiye çıkardı. 3-1

90 + 2 'de T. Rogerio ise maçın skorunu belirleyen golü attı. 4-1

Mücadele 4-1 Pendikspor'un üstünlüğü ile tamamlandı.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki oynanan mücadeleyi hakem Ömer Tolga Güldibi yönetti.

Altay'ın cezası nedeniyle siyah-beyazlı taraftarlar müsabakayı takip edemedi.

Bu müsabaka ile Altay ligde oynadığı son 4 maçını da kaybetti ve 21 puanda kaldı. Pendikspor ise puanını 34'e çıkardı.

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