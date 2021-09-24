Pençe-Şimşek'te 5 terörist daha etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin daha Atak helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Atak helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri yer aldı.