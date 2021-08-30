Pençe-Şimşek bölgesinde 2 terörist daha etkisiz!

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ettiği belirtildi.

Paylaşımda, "Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12 oldu." ifadeleri kullanıldı.